Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.665 per altri 3 casi comunicati dall’Unità di crisi. Sono stati trovati 3 tamponi positivi su 1.414 esaminati nell’ultima giornata.

Complessivamente sono 272.874 quelli esaminati dall’inizio dell’epidemia. Il bilancio delle vittime resta fermo a 431, mentre si registrano 3 nuovi guariti, che portano il to9tale a 4.070, di cui 4.066 totalmente guariti e 4 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

Il focolaio di Mondragone sarà spento nei prossimi giorni, ha dichiarato il Governatore della Campania, intervenendo con un videomessaggio su Facebook. Vincenzo De Luca ha preannunciato uno screening con tamponi per tutti i residenti degli ex palazzi Cirio come quelli che hanno permesso di sradicare l’infezione da Ariano Irpino e dal Vallo di Diano. L’Unità di crisi predisporrà un piano per la ricerca capillare dei contagi.

Con quelli di oggi sono 46 i casi positivi registrati da lunedì, mentre nella zona rossa dei Palazzi ex Cirio cento soldati garantiscono l’ordine pubblico. In giornata la visita del Console di Bulgaria a Napoli ha partecipato alla riunione dell’Unità di crisi nella sede municipale, visto il conflitto scatenatosi in questi giorni tra residenti bulgari di etnia rom e italiani.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute ieri, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 41 (-6) in terapia intensiva 1 (+1), mentre 122 (+5) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 148 (+16) contro i 4.665 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.651 (+4), a Salerno 692 (stabile), ad Avellino 552 (stabile), a Caserta 515 (stabile), a Benevento 209.