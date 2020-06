San Giorgio a Cremano – San Giorgio a Cremano è Covid Free.

Ecco il comunicato del sindaco Zinno:

Cari concittadini da giorni speravo di potervi dare questa bella notizia, siano a contagio zero!

Da ieri è ufficialmente guarito anche l’ultimo concittadino positivo che ha combattuto lungamente come un leone contro li virus e il cui video delle dimissioni dall’ospedale ha fatto il giro del web

Il mio pensiero va a tutte le famiglie che hanno sofferto in questo periodo per la scomparsa di una persona cara o per la dura malattia che hanno affrontato.

In città vi è stata una vera e propria gara di solidarietà che come sempre ha dimostrato che siamo una grande bella comunità.

Questo traguardo ci deve rendere felici, ma consapevoli che dobbiamo continuare ad avere una fase di attenzione onde evitare il pericolo di un ritorno come è accaduto in alcune città italiane.

Ho sempre detto che insieme ce l’avremmo fatta e così è stato.