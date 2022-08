Tra i templi greci di Paestum e nella bella zona archeologica di Velia, tornano le aperture straordinarie serali a 5 € con la rassegna ‘Musica & Parole 2022’ e altre performance tra storia e cultura. Previsti anche concerti di Roberto Vecchioni, Vinicio Capossela, Malika Ayane e tanti altri grandi artisti

Aperture straordinarie serali nell’area archeologica di Paestum e in quella di Velia. La rassegna, giunta alla terza edizione, vedrà alternarsi a Paestum e a Velia otto grandi concerti live in un evento di grande rilievo artistico che vede il ritorno di artisti famosi tra le aree archeologiche della Campania.

Accanto ai grandi eventi live anche le aperture serali straordinarie che a Paestum consentiranno di visitare il Santuario meridionale con i suoi due spettacolari templi.

Mentre a Velia sarà possibile visitare a città bassa In programma spettacoli, concerti, visite guidate e il grande evento ‘Musica&Parole 2022’ che si terrà dal 22 luglio al 20 agosto 2022.

I grandi spettacoli della rassegna ‘Musica & Parole 2022’

Otto grandi eventi live per la rassegna ‘Musica & Parole 2022’ che a Paestum si terranno nelle vicinanze del suggestivo tempio di Nettuno mentre a Velia nell’area del quartiere meridionale e del teatro sull’acropoli, sotto l’imponente torre medievale, simbolo della città.

Parco Archeologico di Paestum e Velia

Tra i concerti in programma ci sarà Roberto Vecchioni, Vinicio Capossela, Malika Ayane, Gegè Telesforo, Danilo Rea e Luciano Biondini, N.O.I. La Nuova Orchestra Italiana, Paolo Belli, Raphael Gualazzi e Simona Molinari.

Musica&Parole 2022 – Programma

Vinicio capossela

Paestum:

22 LUGLIO N.O.I. – La Nuova Orchestra Italiana fondata da RENZO ARBORE

5 AGOSTO – Vinicio Capossela

13 AGOSTO – Malika Ayane

20 AGOSTO – Raphael Gualazzi e Simona Molinari

Velia:

23 LUGLIO – Roberto Vecchioni

30 LUGLIO – Paolo Belli

7 AGOSTO – Gegè Telesforo 5TET “IMPOSSIBLE TOUR”

12 AGOSTO – Danilo Rea e Luciano Biondini in “COSA SONO LE NUVOLE”

Tutti gli eventi sono inclusi nel biglietto di ingresso serale di € 5,00 al Parco, nella card Adotta un blocco e nell’abbonamento Paestum&Velia.

Apertura aree archeologiche di Paestum (area del Santuario meridionale) e Velia (parte bassa della città) nelle serate della Rassegna dalle ore 20:00 alle ore 24:00 (ultimo ingresso ore 23:15)

Costo del biglietto serale “Paestum&Velia by night” € 5,00

Orari di apertura e chiusura biglietterie dalle ore 20:00 alle ore 23:15 – Inizio concerti ore 21:00

L’acquisto del titolo di ingresso da diritto ad accedere al parco e a seguire i concerti, ma non al posto a sedere che non risulta essere prenotabile.

