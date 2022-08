Inizia la rassegna Restate a Napoli che si terrà dal 9 al 16 agosto 2022 in Piazza del Plebiscito, un evento che torna per la seconda edizione dopo il grande successo di quello del 2020.

L’evento è promosso dal Comune di Napoli ed è gratuito su prenotazione obbligatoria e prevede 3000 posti a sedere per ogni spettacolo. Un altro grande evento gratuito dopo gli altri che si stanno svolgendo in ogni Municipalità a Napoli.

Tantissimi spettacoli in tre turni serali a Piazza del Plebiscito

Restate a Napoli vede la direzione artistica di Lello Arena e si terrà per 8 giorni dal 9 al 16 agosto 2022 in Piazza del Plebiscito. Previsti ben 24 spettacoli, suddivisi in 3 eventi al giorno, tra le ore 19 e le ore 24, aperti, su prenotazione, a 3.000 persone per un totale di oltre 60.000 spettatori per l’intera rassegna.

E in piazza del Plebiscito ci saranno spettacoli per tutti i gusti dalla musica, al teatro, alla danza e poi comicità, arti circensi e arte di strada tra giovani interpreti e artisti di fama internazionale. Previsti spettacoli anche delle Ebbanesis, di Alessandro Haber, di Avion Travel, La Maschera, Tony Tammaro, Nicola Piovani e tanti altri bravi artisti

Prenotazione obbligatoria per l’accesso alla piazza

A Piazza del Plebiscito si accederà su prenotazione obbligatoria e ci saranno 3000 posti a sedere per spettacolo da prenotare facilmente mediante la seguente piattaforma digitale: I primi due turni di eventi saranno presentati da Serena Caputo, Giulia Cavallo, Martina Di Fonte e Francesco Mastrandrea, mentre tutti gli show serali saranno condotti dal direttore artistico Lello Arena.

Gli spettacoli si terranno ogni sera alle ore 19:00, ore 19.45 e ore 22.00 e, in fase di prenotazione si troverà, per ogni giornata, la possibilità di prenotare assieme gli eventi delle 19 e 19,45 e poi quello delle 22.

Restate a Napoli 2022 – musica e teatro a Piazza del Plebiscito – programma

Spettacoli con ingresso ore 19:00

9 agosto: Canto popolare

10 agosto: Candy Orchestra

11 agosto: Danza – Il mondo degli invisibili

12 agosto: Stelle danzanti

13 agosto: Percorsi indivisibili

14 agosto: Circus

15 agosto: Accademici Napoletani

16 agosto: Strada facendo – spettacolo di artisti di strada

Spettacoli con Ingresso ore 19.45

9 agosto: Assia Fiorillo

10 agosto: Gabriele Esposito

11 agosto: Greg Rega “Ogni Vota Tour” Guest “Kalika”

12 agosto: Erminia Franzese – Mirko Dionisi – Marsica

13 agosto: Plug – Nicola Siciliano e Maria Siciliano

14 agosto: Jovine – Simona Boo – Peppoh – Andrea Tartaglia

15 agosto: Fede & Marlene

16 agosto: Gaié – Greta Zuccoli

Spettacoli con ingresso ore 22.00

9 agosto: Ebbanesis

10 agosto: Alessandro Haber

11 agosto: Avion Travel

12 agosto: Joe Bastianich & La Terza Classe

13 agosto: La Maschera

14 agosto: Tony Tammaro

15 agosto: Nicola Piovani

16 agosto: Simona Molinari

A Piazza del Plebiscito si accederà su prenotazione obbligatoria e ci saranno 3000 posti a sedere per spettacolo da prenotare facilmente mediante la seguente piattaforma digitale:

Maggiori informazioni – Comune di Napoli – Restate a Napoli 2022- Piazza del Plebiscito