Otto straordinarie aperture notturne tra le antiche vie di Ercolano tra luoghi bellissimi come l’Antica Spiaggia, la Casa dei Cervi, la Casa del Bicentenario, la Casa del Tramezzo di Legno e tanti altri. Un viaggio magnifico nell’atmosfera dell’antica Herculaneum a soli 5 euro

Dal 29 luglio al 9 settembre 2022 nel Parco Archeologico di Ercolano tornano “I Venerdì di Ercolano”, straordinarie visite guidate notturne tra luci, proiezioni di immagini e “Tableaux Vivants”.

Previste 8 aperture serali, a partire dal 29 luglio fino al 9 settembre 2022 con un’ulteriore serale straordinaria il 24 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Per ogni serata ci saranno turni di visita dalle ore 20.00 alle ore 22.30.

Una visita speciale tra luci, proiezioni di immagini e “Tableaux Vivants”

I Venerdì di Ercolano avranno un tema ed infatti sarà un’edizione dedicata al legno, materiale da costruzione ed elemento di arredo testimoniato ad Ercolano da oggetti rari e unici al mondo.

I partecipanti passeggeranno di notte nelle antiche vie illuminate e incontreranno Dedalo, il mitico inventore della falegnameria, rappresentato poeticamente attraverso i Tableaux Vivants del gruppo artistico Teatri 35.

La visita notturna sarà un percorso suggestivo tra i reperti lignei del Parco in 9 tappe tra cui l’Antica Spiaggia, la Casa dei Cervi, la Casa del Bicentenario, la Casa del Tramezzo di Legno, in un viaggio magnifico nell’atmosfera dell’antica Herculaneum.

Come partecipare alle visite notturne dei “Venerdì di Ercolano”

Quando – di venerdì dal 29 luglio al 9 settembre 2022 con 8 aperture serali, a partire dal 29 luglio fino al 9 settembre con un’ulteriore serale straordinaria il 24 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, e per ogni serata ci saranno turni di visita dalle ore 20.00 alle ore 22.30

Orari– vari turni di visita dalle ore 20.00 alle ore 22.30.

Dove – Ingresso parco Corso Resina almeno 10 minuti prima dell’inizio del proprio turno di visita.

Prezzi e Ticket -in biglietteria 5,00 euro e online sul TicketOne.it a 6,50 – I biglietti invenduti alle ore 18.00 saranno acquistabili fino ad esaurimento presso la biglietteria del Parco secondo l’ordine di arrivo all’ingresso di Corso Resina. Biglietti su TicketOne

Possibilità di parcheggio – presso la Scuola Rodinò (Via IV Novembre) e la Scuola Iovino Scotellaro (Traversa Via IV Novembre) fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Maggiori informazioni – didattica.ercolano@libero.it – +39 081 7777008 – I visitatori su sedia a rotelle possono prenotare la loro visita scrivendo almeno 3 giorni prima della seratapa-erco@cultura.gov.it, indicando giorno e orario della visita desiderati. – È consigliabile l’uso di scarpe basse e comode. Le serate estive si godono meglio proteggendo la pelle con lozioni contro le punture degli insetti.- In caso di avverse condizioni meteo, gli eventi potrebbero essere annullati.