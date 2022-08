Per tutta l’estate, il venerdì sera sarà possibile visitare a soli 2 euro il Palazzo Reale con lo splendido Appartamento Storico e due mostre. Inoltre, ad agosto, in via straordinaria, rimarrà aperto al pubblico con ingresso libero anche il giardino romantico.

Dal 5 agosto al 9 settembre 2022 il Palazzo Reale di Napoli sarà visitabile, in via straordinaria, tutti i venerdì sera dalle 20.00 alle 23.00 con un ticket ridotto di soli 2 euro.

In queste sere d’estate si potrà visitare l’Appartamento Storico, la mostra “Don Chisciotte tra Napoli Caserta e il Quirinale, i cartoni e gli arazzi” che sarà prorogata fino al 9 settembre ed anche, lungo il tragitto dell’Appartamento Storico, gli affreschi di Battistello Caracciolo nella sala del Gran Capitano, tappa della mostra diffusa organizzata dal Museo di Capodimonte “Il Patriarca Bronzeo dei caravaggeschi: Battistello Caracciolo” che coinvolge anche il Palazzo Reale di Napoli e la Certosa di San Martino.