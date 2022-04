Napoli – Cultura. Appuntamenti a Napoli e dintorni

SABATO 9 APRILE – ORE 10:30

PARCO VIRGILIANO E MERGELLINA: MITO E POESIA IN RIVA AL MARE

Sire Coop vi invita ad un percorso lungo duemila anni di storia, partendo dall’antica Roma per arrivare fino al Novecento. Il Parco Vergiliano è un luogo permeato di storia, cultura, arte e leggende. Secondo la tradizione qui sarebbero conservate le spoglie di Virgilio, all’interno di un colombario che è una costruzione funebre assai diffusa in età romana e avente questo nome per le molte nicchie in esso contenute. All’interno del parco è anche l’ingresso della Crypta Neapolitana, grotta lunga poco più di 700 metri scavata all’interno della collina di Posillipo, che aveva la funzione di collegare velocemente Neapolis a Pozzuoli. Un po’ più giù si trova la tomba di Giacomo Leopardi, il grande poeta morto a Napoli, costruita a imitazione dei cippi funerari romani nel 1934.

Dal Parco ci si sposterà poi lungo le strade di Mergellina fino ad arrivare alla zona della Torretta, per raccontare le storie di uno dei luoghi più affascinanti di Napoli, tra pirati e nobili, scrittori e pescatori, arte e architettura, che da secoli non cessano di regalare stupore.

APPUNTAMENTO ore 10:30 all’uscita della stazione di Napoli Mergellina

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di radioguide)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

**********************

SABATO 9 APRILE – ORE 17:00

PETRAIO: PANORAMI TRA GRADINI DAL VOMERO A CHIAIA

La Cooperativa Sire vi accompagnerà lungo la discesa del Petraio, un percorso pieno di scorci suggestivi e di angoli pieni di fascino che scende dal Vomero fino al Corso Vittorio Emanuele, seguendo il corso di un antico alveo torrentizio che attraversava dalla collina. L’itinerario si snoda attraverso un “borgo” dove in un’atmosfera sospesa si alternano macchie di verde, portici e improvvisi squarci di panorama. Dopo essere arrivati al corso Vittorio Emanuele, si continuerà a scendere attraverso uno dei percorsi di Chiaia, per conoscere altri luoghi spesso meno battuti ma che conservano la memoria di altri tempi, come la zona di San Carlo alle Mortelle. Il percorso si concluderà a via Filangieri, alla fine delle rampe Brancaccio, da dove si iniziano a scorgere i primi edifici Liberty della città.

APPUNTAMENTO ore 17:00 presso l’uscita MORGHEN della funicolare di Montesanto (è l’ultima fermata)

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 10,00 (comprensivo di radioguide)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

**********************

DOMENICA 10 APRILE – ORE 10:30

PASSEGGIATA UN DISCESA AI QUARTIERI SPAGNOLI

Vi invitiamo ad un affascinante itinerario che ci permetterà di scoprire le ricchezze storico-artistiche dei Quartieri Spagnoli, sorti nel XVI secolo per volere di don Pedro de Toledo tra il Castel Sant’Elmo e la nuova strada a lui intitolata destinata a collegare il centro della città con il Palazzo Vicereale. La loro funzione era quella di accogliere le guarnigioni militari spagnole destinate alla repressione di eventuali rivolte della popolazione napoletana, oltre che come dimora temporanea per i soldati che passavano da Napoli in direzione di altri luoghi di conflitto. L’itinerario si articolerà nel reticolo di vicoli che compongono il quartiere Montecalvario, alla scoperta delle loro origini toponomastiche, degli slarghi inaspettati, dei palazzi storici che ospitarono Giacomo Leopardi durante la sua permanenza a Napoli, di complessi religiosi dove la fede è ancora viva e radicata. Lungo il percorso incontreremo opere di street art, da quelle ironiche di Cyop & Kaf, a quelle del vicolo di Totò o quelle dedicati a Maradona e Luciano De Crescenzo

APPUNTAMENTO ore 10:30 all’uscita della fermata della funicolare “Corso Vittorio Emanuele” (Funicolare di Montesanto), Napoli

DURATA 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 10,00 (comprensivo di radioguide)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

**********************

DOMENICA 10 APRILE – ORE 10:45

L’ANTICA ARENELLA: TRA LE STRADE DELLA NAPOLI COLLINARE

Un percorso che ci condurrà lungo le strade del quartiere collinare dell’Arenella, ai confini con il Vomero, poco abitato e molto rurale fino agli inizi del Novecento. Andremo alla scoperta dei suoi nuclei più antichi come la zona di Due Porte all’Arenella, raccontando di contadini e nobili, masserie e ville, arte e scienza, tra panorami inaspettati del Golfo di Napoli e sguardi insoliti sulla città bassa. Un racconto che si snoderà lungo il versante della collina fino a Materdei, attraversando i secoli fino ad incontrare la storia più recente di Napoli, seguendo strade poco battute dalla nostra frenesia moderna.

APPUNTAMENTO ore 10:45 a Piazza Medaglie d’Oro all’angolo con via Niutta, nei pressi dell’uscita della metropolitana (la fine del percorso è prevista nei pressi della stazione della metropolitana di Materdei)

DURATA 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 10,00 (comprensivo di radioguide)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

**********************

DOMENICA 10 APRILE – ORE 16:30

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI BAIA: RIPOSO E SVAGO NELL’IMPERO ROMANO

Un coinvolgente itinerario per conoscere uno dei luoghi di riposo e svago al tempo dei Romani.

Con gli stupendi panorami sul golfo di Baia, tra il Castello Aragonese e Punta Epitaffio, si andrà alla scoperta di uno complessi termali più famosi dell’antichità, quello di Baiae, famosa per le sue acque termali, dove la nobiltà romana e gli imperatori trascorrevano lunghi periodi di ozio. Un vero e proprio viaggio nella società di duemila anni fa affacciati sul mare.

APPUNTAMENTO ore 16:30 Piazza Alcide De Gasperi – Bacoli (Napoli) – Possibilità di parcheggio con strisce blu nel Porto di Baia, di fronte al luogo di appuntamento.

DURATA 2 h ca.

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 10,00 – comprensiva di auricolari

ESCLUSO biglietto di ingresso al sito di euro 5,00

Per le riduzioni e gratuità d’ingresso: http://www.pafleg.it/it/4435/tariffe

Come arrivare

In auto: Tangenziale di Napoli – uscita Pozzuoli/Arco Felice direzione Bacoli.

Trasporti pubblici:

Da Napoli Montesanto Linea EAV Ferrovia Cumana (fermata Fusaro o Lucrino)(distanza stazione ca. 1 km).

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop