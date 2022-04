Da oggi, e per tutto il weekend, il cioccolato farà da protagonista a Benevento. I più golosi della Campania non potranno è proprio perdersela.

Inizia oggi, infatti, la festa del cioccolato che si terrà in corso Giuseppe Garibaldi a Benevento.

Si tratta della quarta edizione di Choco Italia 2022: in Campania arrivano pasticcieri e cioccolatieri, noti nel panorama, provenienti da tutta Italia. E tutti pronti a mostrare e far gustare le prelibatezze delle loro creazioni.

Cioccolato a gogò per golosi, curiosi e passanti.

L’evento prevede che per quattro giorni, fino a domenica 10 aprile, ci saranno stand e degustazioni fino a mezzanotte.

La partecipazione non richiede un costo, l’ingresso anche quest’anno è gratuito.

Ad organizzare la kermesse è l’Associazione Italia Eventi, l’Unione Nazionale Organizzatori di Eventi, il Comune e la Pro Loco Samnium di Benevento.

Oltre a stand e degustazioni, sono previsti anche momenti ludici per i più piccini e per tutte le età: in pratica un evento da non perdere.