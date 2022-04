Napoli – «Questo è un piccolo passo per [un] uomo, ma un gigantesco balzo per l’umanità.» Neil Armstrong, nel compiere il primo passo sulla superficie lunare, 21 luglio 1969

“Prepariamoci ad una Pasqua stellare”! In occasione della giornata mondiale dei viaggi dell’uomo nello spazio (che ricade il 12 aprile) Città della Scienza, organizza per il 9 e 10 aprile un weekend ispirato allo spazio e al periodo pasquale con un programma ricco di attività e laboratori ‘stellari’ capaci di affascinare grandi e piccini. L’uomo, fin dagli albori, è sempre stato colpito dalla vastità della volta celeste con le sue galassie, perché, in fondo, siamo tutti fatti di “polvere di stelle”!

E ancora, nell’ambito delle attività targate “Borbone Kids Lab” riutilizzando le capsule del caffè, potremo creare e decorare “Caffettina”, una bellissima campanella pasquale! Sempre all’insegna del riciclo creativo tra palloncini, colla e carta, realizzeremo, in collaborazione con Seda International Packaging Group, fantastiche “Uova in papier mâché” da colorare e personalizzare. Come di consueto si potranno effettuare le visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea, alla Mostra Insetti & Co, ai tanti altri nuovi percorsi espositivi ed assistere agli straordinari spettacoli del Planetario.

