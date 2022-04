Padova – Rugby in carrozzina: Italia in raduno a Padova

La Nazionale italiana di Rugby in carrozzina è pronta per il secondo raduno del 2022 a Padova. Da venerdì 8 a domenica 10 aprile il Direttore tecnico azzurro Franco Tessari, insieme al vice Roberto Convito, avranno a disposizione 13 giocatori provenienti dai sei club della penisola: Padova Rugby, Mastini Cangrandi Verona, Polisportiva Milanese, H81 4Cats Vicenza, Romanes Wheelchair Rugby e Ares Centurioni di Roma.

Le sedute di allenamento, previste presso l’impianto sportivo Raciti del capoluogo patavino, avranno come finalità la preparazione tecnica dell’Italia in avvicinamento alla partecipazione della Nazionale ai WWR European Qualification Championship di settembre a Skien, in Norvegia.