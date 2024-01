Ha tentato di mettere a segno una rapina ad un supermercato ma è stato bloccato dai cittadini: è accaduto ieri a Portici, cittadina posta alle falde del Vesuvio.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva fatto ingresso in un supermercato di via San Cristoforo.

Una volta entrato, ha iniziato a minacciare il personale delle casse affinché gli consegnassero denaro.







Il responsabile dell’attività commerciale ha naturalmente allertato le forze dell’ordine ma a bloccarlo sono stati i cittadini presenti in quel momento all’interno del supermercato.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno stretto le manette ai polsi del malvivente e lo hanno arrestato in attesa del rito direttissimo.

Sul caso è intervenuto anche il primo cittadino di Portici, Enzo Cuomo.

“Apprezzamento e complimenti – ha dichiarato il sindaco porticese – a quei cittadini che hanno bloccato la fuga di un rapinatore ed ai Carabinieri della Stazione di Portici che pochi minuti dopo l’allarme dato dal proprietario di un supermercato sono intervenuti arrestando il rapinatore.

Sembrerebbe – aggiunge Cuomo – che questo delinquente sia l’autore di diverse rapine perpetrate nelle nostre città.

Adesso – conclude la fascia tricolore – non ci resta che sperare in un Giudice che velocemente gli dia una pena certa da scontare in carcere nell’assoluto rispetto dei diritti umani e civili di un detenuto”.