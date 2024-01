Nell’ambito dei controlli programmati dalla Polizia Locale volti alla repressione del fenomeno dei Taxi e Ncc abusivi che operano soprattutto nell’ambito dello scalo aeroportuale di Capodichino, Agenti della Polizia Municipale hanno individuato e posto sotto sequestro un Taxi che operava con un titolo autorizzativo risultato completamente falso mentre il conducente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Ulteriori azioni a tutela dei turisti e delle stessa categoria degli autisti autorizzati delle auto pubbliche sono programmate per i prossimi giorni.

Nel quartiere della III Municipalità, il personale della Unità Operativa Stella è intervenuto in Via San Gennaro dei Poveri, ha elevato numero 13 verbali al C.d.S. per divieto di sosta.