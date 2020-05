Nessun nuovo caso di contagio da COVID- 19 è stato registrato, oggi, a Torre del Greco.

Certificata, contestualmente, anche la guarigione di altri tre cittadini.

E’ quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale dopo aver sentito, nel corso del consueto aggiornamento serale, l’ Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e i Responsabili sanitari dell’ASL Na3 Sud.

Così, il bollettino della sessantaquattresima giornata consecutiva di lavoro del C.O.C., permanentemente riunito nella Sala Giunta di Palazzo Baronale, è il seguente:

Totale ospedalizzati: 4;

Totale in isolamento domiciliare: 2;

Totale guariti dal COVID: 66;

Totale decessi: 20;

Totale esito tamponi odierni: 13 (Tutti Negativi)

Resta, ancora, l’attesa – nelle prossime ore – dei risultati dei tamponi già effettuati e ancora al vaglio delle indagini di laboratorio.

“Stiamo raccogliendo – dichiara il sindaco Giovanni Palomba – i frutti di una straordinaria attività messa in campo quotidianamente, e, in modo sinergico tra le diverse forze del territorio, nel corso degli ultimi due mesi. Certo, la fatica non è mancata, soprattutto quando abbiamo vissuto – come collettività – momenti di dolore e di forte preoccupazione per quanto sembravano paventare i dati numerici registrati nei primi giorni. Un’esperienza forte per la nostra città, oltre che per l’Italia intera, dalla quale non siamo ancora del tutto usciti, ma che ci ha permesso di recuperare e rinsaldare un forte vincolo di identità e di appartenenza con la nostra comunità. Lo ribadisco: è indispensabile la collaborazione e l’impegno di tutti i torresi per traghettarci definitivamente fuori dall’emergenza epidemiologica in atto. Bisogna continuiamo ad osservare i dispositivi di contenimento e contrasto alla diffusione del virus e rispettare il distanziamento sociale. Resistiamo e non molliamo. Uniti ce la faremo”.