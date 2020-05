Ercolano – In questa fase più che mai, è importante la responsabilità di ognuno per evitare di ripiombare nello stesso tunnel di due mesi fa. È naturale che dopo due mesi in casa soprattutto i più giovani abbiano voglia di scendere in strada e ritrovarsi con gli amici, ma non bisogna mai dimenticare il periodo che abbiamo vissuto ed il rischio che tuttora corriamo.

Le due regolette da seguire sono semplici:indossare sempre la mascherina e mantenere almeno un metro di distanza dagli altri. I controlli delle Forze dell’Ordine proseguono, ma da soli non bastano. Solo oggi la Polizia Municipale ha multato otto persone che non rispettavano queste semplici regolette, ma non possiamo mettere un poliziotto o un carabiniere dietro a ogni persona: occorre che ognuno faccia la propria parte.

Le autorità sanitarie stanno continuando senza sosta a fare tamponi ai nostri concittadini che presentano sintomi o svolgono attività a rischio e fortunatamente fino ad ora hanno dato tutti esito negativo. Facciamo di tutto per evitare di tornare a misure drastiche e, ve lo chiedo per favore, raccomandate ai vostri figli, fratelli e nipoti di indossare sempre la mascherina.