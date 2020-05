Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.576, con altri 14 casi riscontrati su 5.412 tamponi (110.811 dall’inizio della pandemia).

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato i dati dei tamponi esaminati: all’Ospedale Cotugno di Napoli 937 tamponi di cui 1 positivo; all’Ospedale Ruggi di Salerno 760 di cui 1 positivo; all’Ospedale Sant’Anna di Caserta 111 di cui nessuno positivo; all’Asl di Caserta (presìdi di Aversa-Marcianise) 395 di cui nessuno positivo; all’Ospedale Moscati di Avellino 180 di cui 1 positivo; all’Ospedale San Paolo di Napoli 224 di cui 3 positivi;

presso il Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II 163 di cui nessuno positivo; all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 1608 di cui nessuno positivo; all’Ospedale di Nola 141 di cui nessuno positivo; all’Ospedale San Pio di Benevento 100 di cui nessuno positivo; all’Ospedale di Eboli 74 di cui nessuno positivo;

al Laboratorio del CEINGE 255 tamponi di cui nessuno positivo; al Laboratorio Biogem 464 di cui 8 positivi.

Sale a 386 il totale delle vittime, con altri 7 decessi nelle ultime 24 ore. In linea con il trend degli ultimi giorni ci sono 141 guariti in più.

I 2.164 guariti si dividono in 1.811 totalmente guariti e 353 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Alle 18 sono stati diffusi anche i dati di dettaglio dal Ministero della Salute. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale della Campania, i pazienti ricoverati con sintomi sono 418 (+3) in terapia intensiva 28 (+1), mentre 1.566 (-131) si trovano in isolamento domiciliare.

I positivi attuali, cioé detratti guariti e deceduti, sono 2.012.

L’Unità di crisi ha diffuso il riparto per provincia dei positivi al Covid-19: a Napoli: 2.514 (di cui 952 Napoli Città e 1562 Napoli provincia); a Salerno: 664; ad Avellino: 486; a Caserta: 429; a Benevento: 189. Altri in fase di verifica Asl: 280. Nell’infografica sono riportati i dati della giornata.