Torre del Greco – Ritengo opportuno comunicare ai cittadini Torresi che a seguito delle segnalazioni pervenutemi sullo stato fatiscente del Cimitero Comunale verificatosi in virtù della pandemia COVID 19, su mia segnalazione all’assessore al ramo d.ssa Elena Ciavolino, si sta provvedendo a :

– diserbamento totale;

– rimozione delle transenne ;

– spazzamento con pulizia dei viali ;

– sanificazione degli ambienti interni e di tutto il territorio del complesso cimiteriale.

Alcune di queste attività sono state già poste in atto per le altre, invece, nella giornata di domani 9 maggio c.a. saranno completate.

Come sempre resto disponibile per chiarimenti e suggerimenti per le azioni da adottare su tutto il territorio cittadino.

Consigliera Comunale

Maria Orlando