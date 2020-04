San Giorgio a Cremano – Coronavirus San Giorgio a Cremano, Da oggi task force per migliorare la mappatura dei contatti delle persone positive. Di seguito il comunicato del primo cittadino:

“Cari concittadini,

da domani (oggi per chi legge, ndr), dopo le mie proposte raccolte dal Direttore Generale dell’Asl Napoli 3, la nostra città sarà tra i primi Comuni in Campania ad ospitare i tecnici dell’Asl presso la sede principale del Comune per creare una task force congiunta tra dipendenti comunali e dipendenti Asl Napoli 3, con il compito di migliorare la mappatura dei contatti delle persone positive al Covid-19 e cercare di migliorare i flussi di informazione tra i due Enti, garantendo così un miglior controllo.

– Da oggi, medici del distretto sanitario opereranno presso il Palazzo di Città in una equipe integrata da alcuni dei nostri dipendenti: il segretario del Centro Operativo Comunale che si sta occupando dell’emergenza ed i responsabili dell’igiene urbana e della protezione civile.

Uno sforzo enorme per il nostro Comune, che mira a mettere in campo azioni innovative per limitare l’epidemia sul territorio, grazie alla disponibilità del Direttore Generale dell’Asl Napoli 3 Gennaro Sosto, della responsabile della UOP dr.ssa Carotenuto, del direttore di distretto Maria Teresa Stocchetti e del responsabile UOPC dot. Rosario Scarpati.

-Grazie a questo gruppo di lavoro contiamo di compiere passi importanti nella conoscenza di tutti i dati del contagio, anche quelli endoprocedimentali, potendo fornire a voi tutti anche dati più precisi rispetto alle ospedalizzazioni o al numero di tamponi in attesa ecc.

Tutto ciò per trasparenza, ma anche per uscire il prima possibile da questa crisi che oggi nella nostra città vede numeri invariati rispetto a ieri.

Oggi sarà un giorno importantissimo anche per tante famiglie in stato di difficoltà: i primi 411 nuclei beneficeranno in tre giorni dei buoni spesa del valore tra i 150 ed i 400 euro, mentre altre centinaia stanno già ricevendo i panieri alimentari del progetto “Il cibo a chi serve”. Stiamo predisponendo un secondo bando per gli altri buoni spesa ancora non assegnati.

Sono stati riattivati già da ieri vari servizi sociali per disabili, minori ed anziani ed altri lo saranno in queste ore in modo altamente innovativo: i bambini del nostro asilo nido, infatti, riprenderanno a seguire le loro educatrici con attività a distanza. Ancora una volta noi ci confermiamo fedeli ai nostri ideali e siamo, realmente, dalla stessa parte degli ultimi”.