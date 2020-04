Portici -Nuova vittima da Coronavirus a Portici. A darne notizia, con una nota, il sindaco Enzo Cuomo:

“Purtroppo abbiamo registrato la morte in Ospedale di una persona di Portici di 63 anni che risultata POSITIVA al tampone è stata ricoverata in Ospedale qualche giorno fa.Tutti i Suoi familiari sono da giorni in isolamento permanente obbligatorio, ed a loro ho rappresentato il cordoglio ed il dolore della nostra intera Comunità.

I casi POSITIVI al tampone comprese le 3 Persone decedute sono pari a 16 su un totale complessivo di 130 tamponi sinora esitati con una incidenza percentuale di positività’ al tampone pari al 12% in linea con il dato complessivo regionale.

Per tutti i 16 casi Positivi al tampone l’UOPC di Portici e la nostra Unità di Crisi Comunale hanno ricostruito la catena dei contatti verificando caso per caso che non vi sono collegamenti tra i contagiati sul territorio comunale tranne che per due di loro che convivono nella stessa casa e, quindi, molto presumibilmente, uno dei due ha poi contagiato l’altro.

Un minuzioso e costante lavoro ci consente un continuo aggiornamento del numero complessivo di Cittadini che precauzionalmente sono stati posti in isolamento fiduciario permanente che ad oggi è di circa 800 persone, molte di queste persone hanno, ovviamente, terminato, e stanno terminando il periodo di isolamento senza alcun problema.

Queste notizie drammatiche di persone che perdono la vita ci fanno capire che DOBBIAMO CONTINUARE in quei comportamenti che stiamo avendo da giorni, il VIRUS non è ancora battuto, e solo se non lo facciamo andare in giro spostandoci dalle nostre case riusciremo a vincerlo.

Sono dispiaciuto di aver ceduto a toni eccessivi in un post di stamattina in cui apprezzavo il fantastico lavoro fatto dal Presidente De Luca, i toni eccessivi usati da me hanno potuto assumere un significato politico polemico che certamente è sbagliato, questo non può e non deve essere il tempo delle polemiche e chi, come me, svolge una funzione istituzionale, non può’ e non deve cedere alle continue provocazioni ed alle squallide speculazioni politiche che purtroppo avvengono con cadenza quotidiana nella nostra Città da parte delle forze politiche di minoranza.

Oggii si riunirà la Giunta ed allargherà i criteri ed i requisiti per la partecipazione ad un nuovo AVVISO PUBBLICO PER I BUONI SPESA allargando la platea di beneficiari”.