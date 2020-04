Napoli – Si reclutano laureati in medicina in Campania per la pandemia ancora per poche ore, vista la scadenza prossima fissata dalla procedura d’urgenza, nell’ambito dell’emergenza sanitaria COVID-19.

La Regione Campania intende acquisire la disponibilità delle competenze professionali (di cui al comma 3 dell’art.1 del decreto legge 14/2020), indispensabili per assicurare l’assistenza sanitaria sul territorio campano, in particolare per le province maggiormente interessate dalla diffusione del virus.

Le disponibilità di laureati in medicina e chirurgia abilitati alla professione saranno messe a disposizione delle Aziende Sanitarie che, «in caso di necessità, potranno procedere all’eventuale conferimento dell’incarico di cui all’art 1 del DL 14/03/2020», si legge nel provvedimento.

La domanda con cui si reclutano laureati in medicina deve essere presentata entro e non oltre le ore 15,00 del giorno 7 aprile 2020.

«La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione. Le istruzioni operative per la compilazione della domanda on line sono riportate sul sito».