Napoli – L’Unità di crisi ha aggiornato la situazione della pandemia a livello regionale con il rapporto delle ore 22 del 6 aprile 2020; dal picco del primo aprile la discesa ogni giorno: il dato.

In Campania i positivi al Covid-19 sono 3.148, con 90 nuovi casi positivi su 1.253 tamponi effettuati, 25.779 dall’inizio dell’epidemia. Continua la frenata iniziata da alcuni giorni. L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato il dettaglio dei casi pervenuti: dall’Ospedale Cotugno di Napoli: 287 tamponi di cui 35 positivi; dall’Ospedale Ruggi di Salerno 113 tamponi di cui 7 positivi; dall’Ospedale Sant’Anna di Caserta 102 tamponi, di cui 2 positivi; dall’ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise 20 tamponi, di cui 1 positivo; dall’Ospedale Moscati di Avellino 49 tamponi di cui 1 positivo; dall’Ospedale San Paolo di Napoli 77 tamponi di cui 27 positivi; dall’Azienda Universitaria Federico II: 66 tamponi di cui 1 positivo; dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 387 tamponi di cui 6 positivi; dall’Ospedale San Pio di Benevento 61 tamponi di cui 5 positivi; dall’Ospedale di Eboli 91 tamponi di cui 5 positivi. Si rafforza la tendenza in discesa dei nuovi casi positivi: Il 5 aprile erano stati 98, il 4 aprile erano stati 132, il 3 aprile erano stati 151, il 2 aprile 221 mentre il primo aprile erano stati 225. Contemporaneamente sono notevolmente aumentate le analisi. Nel frattempo le vittime sono salite a 204, 15 in più, con 156 guariti, di cui 77 totalmente guariti e 79 clinicamente guariti.

Nel frattempo salgono i decessi, sono ora 204, contro i 189 del giorno precedente, ma c’è un incremento anche dei guariti: 156, di cui 77 totalmente guariti e 79 clinicamente guariti. Alla luce di nuovi riscontri, ecco il riparto per provincia degli affetti in Campania da Covid-19: a Napoli: 1.568 (di cui 679 Napoli Città e 889 Napoli provincia) a Salerno: 462, ad Avellino: 373, a Caserta: 308, a Benevento: 108. Sono in fase di verifica presso le Asl altri 239. Di seguito il riepilogo della situazione a livello regionale e per ambiti provinciali nella tabella diffusa dal Ministero della Salute.