Castellammare di Stabia – Nella serata del 16 aprile, è risultato positivo un altro infermiere. Di seguito la comunicazione del Comune:

La Protezione Civile della Regione Campania ci ha comunicato che c’è un altro cittadino positivo al Covid-19 a Castellammare di Stabia. Si tratta di un 49enne infermiere, sottoposto nei giorni scorsi al tampone, il cui esito ha rivelato la positività al coronavirus. L’uomo è attualmente in isolamento domiciliare e a lui, come a tutti quelli che oggi lottano per vincere la loro battaglia contro il virus, rivolgo il mio in bocca al lupo per una pronta guarigione. Dopo 48 ore senza contagi, registriamo dunque un nuovo caso. La diffusione del virus è ancora elevata e non dobbiamo mollare la presa. Restiamo uniti, evitiamo i contatti sociali e tutti insieme, con maturità e senso di responsabilità, vinceremo questa sfida.

Dall’Asl ci arriva, intanto, una notizia positiva: una paziente di 72 anni è stata dichiarata ufficialmente guarita, all’esito degli ultimi due tamponi, risultati entrambi negativi. Sono 8 pertanto i cittadini guariti a Castellammare di Stabia, con l’auspicio che questo numero possa crescere sempre più nei prossimi giorni.

Sale così a 35 il numero dei cittadini contagiati, di cui 23 tuttora positivi, 5 deceduti e 8 guariti, mentre in isolamento domiciliare ci sono 58 persone. La polizia municipale, intanto, ha controllato 316 persone, denunciando 2 cittadini che circolavano in strada senza valida motivazione, sanzionati con una multa da 400 euro e l’obbligo di quarantena per 14 giorni.

Sono pervenute, infine, 38 donazioni, per un totale di 13110 euro, al conto corrente del Comune di Castellammare di Stabia dedicato alla raccolta fondi per l’acquisto di beni di prima necessità e generi alimentari per le persone bisognose e di strumenti di protezione per il personale sanitario dell’ospedale San Leonardo.

Ricordiamo che le coordinate del conto corrente sono le seguenti:

Intestatario: Comune di Castellammare di Stabia Fondo Emergenza Covid-19

IBAN: IT20N0514222100CC1016015617

BIC (per l’estero): BCPTITNNXXX