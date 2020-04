Ercolano – Guarita da Coronavirus nonna di 81 anni. A darne notizia il comunicato del sindaco diramato il 16 aprile 2020.

Nessun nuovo caso di coronavirus segnalato oggi tra i cittadini residenti sul territorio di Ercolano. In compenso, è stata segnalata la guarigione di un altro paziente che, dopo la prima positività al virus nel mese di marzo, è stato sottoposto a due tamponi che hanno dato esito negativo. Complessivamente, dunque, su circa 300 tamponi effettuati, gli infetti a Ercolano sono 19 di cui 3 già guariti e 3 in via di piena guarigione (col primo tampone di controllo risultato negativo). A questo bilancio, purtroppo, sono ovviamente da aggiungere i due decessi di cittadini di Ercolano avvenuti all’interno della casa di riposo di via Rossi.

La notizia che più mi fa piacere sottolineare è la guarigione di una donna ercolanese del 1939 che a 81 anni ha avuto la forza di superare anche il covid-19. Che dire a questa nonnina: complimenti, tanti auguri per altri cent’anni in salute e, mi raccomando, tanta prudenza.

In generale, dunque, i dati sembrano più che incoraggianti, ma non è ancora il momento di mollare la presa. L’isolamento sociale, almeno sul nostro territorio, ha notevolmente limitato la diffusione del contagio e di questo intendo complimentarmi prima di tutto con la stragrande maggioranza dei cittadini che ha rispettato la regola di restare a casa. Grazie!

Come dicevo prima, però, non è ancora il momento di cantare vittoria: continuiamo a restare a casa e ad evitare gli spostamenti non necessari. Nel frattempo, pensiamo a come ripartire coniugando il riavvio delle attività con la sicurezza sanitaria. Penso che, con le dovute precauzioni, tanti negozi possano riaprire a breve partendo all’inizio esclusivamente con consegne a domicilio.

Dal punto di vista del sostegno a chi si trova in condizione di disagio economico, ad oggi sono già stati assistiti circa 600 nuclei familiari e circa altri 500 verranno contattati a breve. Domani vi comunicherò i numeri precisi che stanno elaborando gli uffici comunali impegnati a pieno ritmo per la raccolta delle domande e la verifica dei dati.

Proseguono senza sosta anche i controlli sul territorio da parte di tutte le Forze dell’Ordine per verificare il rispetto della norma di restare a casa.