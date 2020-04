Portici – Ci sono dieci nuove persone guarite da coronavirus in un giorno. Di seguito il comunicato diramato dal primo cittadino il 16 aprile 2020:

Con una gioia particolare comunico che oggi abbiamo raggiunto il TRAGUARDO di 10 PERSONE GUARITE DAL COVID 19.

E’ infatti guarito e tornato a casa tra l’affetto di moglie e figlie il PAZIENTE N.7 che e’ stato dimesso dall’OSPEDALE COTUGNO.

Nei giorni scorsi piu’ volte ho avuto modo di parlare con queste persone, con le figlie e la moglie, oggi dopo due tamponi effettuati a ciascuno di loro ed esitati negativamente possono dire di essere usciti da un tunnel.

Abbiamo esitato altri 7 tamponi effettuati a Cittadini Porticesi che sono risultati tutti NEGATIVI, i tamponi negativi complessivamente risultano essere 221.

Quindi 10 sono le persone dichiarate GUARITE.

Aspettiamo fiduciosi nei prossimi giorni gli esiti negativi del secondo tampone per poter comunicare di altri Pazienti GUARITI.

Tre sono le persone decedute tra i casi POSITIVI.

I casi POSITIVI al tampone comprese le 3 Persone decedute restano pari a 17 su un totale complessivo di 238 tamponi sinora esitati con una incidenza percentuale di positività’ al tampone pari al 7,1 % qualche punto in meno del dato complessivo regionale.

4 sono le persone ancora contagiate, di queste 2 hanno già’ esitato il primo tampone negativo di controllo e siamo in attesa del secondo tampone negativo per poterle dichiarare guarite.

1 è ricoverata in Ospedale in reparto Covid, mentre le altre 3 sono in isolamento permanente a casa in via di guarigione.

Un minuzioso e costante lavoro ci consente un continuo aggiornamento del numero complessivo di Cittadini che precauzionalmente sono stati posti in isolamento fiduciario permanente che ad oggi è di circa 55 persone, complessivamente dall’inizio dell’emergenza sono state circa 870 le persone in isolamento permanente fiduciario,molte di queste persone hanno, ovviamente, terminato, e stanno terminando il periodo di isolamento senza alcun problema.