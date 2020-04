San Giorgio a Cremano- C’è un nuovo positivo al coronavirus, ma anche quattro persone guariti. Di seguito il comunicato del sindaco:

Purtroppo ancora oggi mancano i dati dei tamponi negativi relativi al periodo 1 marzo-13 marzo. Abbiamo per quel periodo solo i positivi (2 casi), perciò vi diamo quelli che abbiamo ricevuto dal 13 marzo in poi.

Come vi avevo preannunciato nei giorni scorsi, in questa settimana molti nostri concittadini usciranno dal momento più difficile. Solo oggi abbiamo 4 guariti e domani dovremmo avere altre notizie molto positive. Infatti per certificarne la guarigione,si attendono due tamponi consecutivi negativi.

Oggi abbiamo tra l’altro rilevato un altro concittadino positivo, anche lui in un nucleo familiare dove vi è giá un parente positivo. Si conferma che l’analisi avviata sulle famiglie garantisce una ricerca epidemiologica corretta.

Inoltre, per fortuna,negli ultimi giorni non solo si è rallentato il contagio ma anche le ospedalizzazioni che ad oggi riguardano solo 5 concittadini ricoverati e in situazioni non gravi, ma in fase di guarigione.

Restano in quarantena obbligatoria 26 famiglie legate ai casi positivi, mentre 21 concittadini sono in quarantena per non aver rispettato i DPCM in tema Covid19 o ordinanze regionali e altri 12 perché tornati nella nostra regione e quindi obbligati ai 14 giorni di quarantena.

Continuiamo ad avere comportamenti corretti e presto saremo fuori dal momento più difficile.