Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 5.030 per 8 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 2.085 tamponi (341.031 dall’inizio della pandemia). Risale il contagio dopo una giornata in calo, martedì. Ma ci sono anche 2 morti nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime del coronavirus sale a 438.

Nell’ultima giornata si registrano anche 4 guariti in più, che portano il totale a 4.198. Gli 8 positivi sono stati riscontrati in quattro province su 5, con l’esclusione solo di Avellino. Ma altri casi emergono nella giornata.

Nel napoletano il nuovo contagio si concentra in particolare a Portici dove ha destato preoccupazione la notizia di 7 casi positivi trovati all’interno di un unico ambito familiare, 3 dei quali già inseriti nel bollettino diffuso alle 17, altri in fase di verifica. Tra i 7 positivi ci sono 2 bambini, che appartengono a 3 nuclei familiari distinti ma collegati. Il Sindaco Vincenzo Cuomo ha dato notizia dei nuovi casi, ma ha anche rassicurato sui possibili contatti.

Negativi molti tamponi eseguiti e processati in queste ore, anche perché, ha spiegato, il protocollo sanitario ha isolato gli affetti da Covid-19, impedendo sul nascere qualsiasi trasmissione del contagio. Il caso di Portici è emblematico di come l’epidemia si sviluppa in questa fase di transizione.

Lo sforzo dell’autorità sanitaria si concentra sulla ricostruzione delle filiere di contatti legati ad ogni nuovo positivo accertato, per impedire i focolai. Questo è l’unico modo ritenuto efficace per contenere il ritorno di una infezione che altrove in Europa propone numeri tragici.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17 di ieri, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 44 (stabile) in terapia intensiva 1 (-1), mentre 349 (+3) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 394 (+2) contro i 5.030 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.778 (+3), a Salerno 791 (+1), ad Avellino 579, a Caserta 622 (+2), a Benevento 211 (+1). In fase di definizione e aggiornamento: 46. Fuori Regione: 0. Il dato comprende il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile.