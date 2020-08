San Giorgio a Cremano – Al via la distribuzione di eco astucci tascabili per mozziconi di sigarette.

Di seguito la comunicazione del sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno

Cari concittadini da domani 6 agosto saranno disponibili gratuitamente, presso l’Ecopoint in via Mazzini 92, gli ecoastucci tascabili in cui riporre i propri mozziconi di sigarette, evitando quindi che vengano abbandonati in strada.

Nell’ottica del rispetto dell’ambiente e del decoro della nostra città, d’accordo con l’assessore Ciro Sarno, abbiamo stabilito che ogni famiglia sangiorgese abbia almeno un astuccio portacicche e che questo venga consegnato insieme ai sacchetti per la raccolta differenziata, ritirabile dal lunedì al sabato , dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

L’ecopoint di via Mazzini resterà aperto anche nel mese di agosto.

Questi astucci, come si vede in foto, sono realizzati con materiale ignifugo e sono lavabili. Inoltre sono sottili e quindi anche comodi da portare con sè.

Il nostro intento è quello di offrire ai fumatori un ulteriore strumento per contrastare la pessima abitudine di spegnere i mozziconi di sigaretta in strada, azione che compromette il decoro e la pulizia della nostra città oltre ad inquinare il nostro territorio.

Siamo una grande bella comunità e insieme miglioreremo la vivibilità e pulizia della nostra città rispettando l’ambiente.