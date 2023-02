‘Resta con me’, l’avvincente poliziesco realizzato in Campania, è stata la trasmissione più seguita in Tv la scorsa domenica. Ben 4 milioni di spettatori sono stati dall’altra parte dello schermo a vedere la fiction targata Rai 1.

A fare da sfondo, tra le location campane, anche la cittadina di Bacoli.

“4 milioni! Sono stati circa quattro milioni – ha dichiarato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione – i telespettatori che hanno visto “Resta con me”, su Rai 1. Ed ammirato il panorama di Torregaveta. Oltre il 21% di share.

La nuova fiction, ideata da Maurizio de Giovanni, su 8 puntate, ha aperto così. Con questa meravigliosa veduta del pontile che affaccia su Procida e Ischia. E numerose scene girate a Bacoli. Emozionante. È stata – prosegue – la trasmissione più seguita in Tv nella serata di domenica.

Un grande orgoglio per il nostro territorio che sempre più si sta affermando come set cinematografico per le più importanti case produttrici nazionali ed internazionali. Restituendo un immenso ritorno d’immagine per la nostra città. A favore – conclude il primo cittadino – dell’economia e dello sviluppo territoriale. Insieme, siamo fortissimi. Un passo alla volta”.

Protagonista, infatti, anche la Campania: i vicoli di Napoli e i suoi paesaggi sul Golfo, il Porto con lo scenario industriale, lo storico Ospedale San Gennaro, il territorio di Bacoli con il pontile di Torregaveta sono solo alcune delle location dei primi episodi della serie tutta da non perdere.