E’ il veliero della Marina Militare, costruito nel 1931 come nave scuola per l’addestramento degli allievi ufficiali dei ruoli normali dell’Accademia navale di Livorno: l’Amerigo Vespucci compie oggi ben 92 anni.

Fu infatti varata il 22 febbraio del 1931. Per il varo fu scelta la Campania: fu infatti ‘battezzata’ a Castellammare di Stabia.

La decisione di costruire l’Amerigo Vespucci venne assunta nel 1925, per sostituire l’omonima nave scuola della classe Flavio Gioia, un incrociatore a motore e a vela, ormai prossimo alla radiazione, che fu posto in disarmo nel 1928 e ormeggiato nel porto di Venezia per essere adibito ad asilo infantile, riservato agli orfani dei marinai.

Il Vespucci fu progettato insieme al gemello Cristoforo Colombo, sebbene di dimensioni leggermente diverse.

È una nave a vela con motore che mantiene vive le vecchie tradizioni. Alcune fonti riportano un aneddoto, che risalirebbe all’incontro avvenuto nel luglio 1962 nel Mediterraneo con la portaerei statunitense USS Independence, secondo cui quest’ultima avrebbe lampeggiato con il segnalatore luminoso: ‘Chi siete?’, ricevendo come risposta: ‘Nave scuola Amerigo Vespucci, Marina Militare Italiana’. La nave statunitense avrebbe quindi segnalato: ‘Siete la più bella nave del mondo’.

Ancora oggi, fa le sue apparizioni nei porti con tutta la sua maestosità e tutto il suo splendore. Incantevole quando ad illuminarla sono le luci notturne.

Un orgoglio tutto italiano.

Buon compleanno Amerigo Vespucci!