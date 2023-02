Un mattoncino dopo l’altro, i bambini delle scuole della I Municipalità, si sfidano nella costruzione della città che vorrebbero.

Da giovedì 23, sino a domenica 26 febbraio, si terrà al PAN il concorso “CostruiAmo la città”, organizzato dall’Associazione di promozione sociale BRICKANTI – Mattoncini al Sud e dal Comune di Napoli – I Municipalità (Chiaia – San Ferdinando – Posillipo) attraverso le commissioni Politiche Sociali e Attività Produttive.

“L’obiettivo – spiega la Presidente Giovanna Mazzone – è quello di promuovere azioni di cittadinanza attiva e di progettazione partecipata della città attraverso il buon gioco ed in genere la cultura ludica. Siamo certi che scuole e famiglie accetteranno con entusiasmo questa bella e divertentissima sfida”.

Due le categorie ammesse: “scuola”, aperta alle classi delle scuole primarie della I Municipalità, e “singoli”, aperta a partecipanti singoli che saranno distinti per fasce d’età. “Per i ragazzi questi progetti sono molto importanti, perché attraverso la creatività aiutano a formare la coscienza civica”, ricorda l’assessore municipale con delega alla Comunicazione ai Grandi Eventi e Centro Storico patrimonio UNESCO Barbara Preziosi.

Il programma prenderà il via giovedì 23 e venerdì 24 febbraio (dalle 9:30 alle 12:30) con i laboratori di costruzioni per le scuole. Sabato 25 (sempre dalle 9:30 alle 12:30) sarà poi la volta di un laboratorio di costruzioni aperto ai visitatori, fino ad un massimo di 30 partecipanti.

L’apertura ai visitatori segnerà anche l’inaugurazione della mostra di costruzioni dei membri dell’Associazione Brickantinelle sale LOFT al piano terra del PAN, visitabile sino a domenica 26 alle 20:30.

Tra le opere più attese: una riproduzione dello stadio “Diego Armando Maradona”realizzato in mattoncini, così come una splendida veduta di Napoli. Un simbolo importante è poi quello rappresentato dalla storica Mèhari guidata dal giornalista Giancarlo Siani, auto che la camorra non ha mai saputo fermare – ricostruita un mattoncino dopo l’altro, in compagnia della madre del giornalista Siani, sarà l’occasione per una riflessione sul coraggio e sul valore dell’informazione.

L’inconfondibile auto verde sarà collocata all’interno di un piccolo scorcio cittadino, dove i visitatori saranno invitati a trovarla, tra una serie di attività virtuose svolte dei piccoli abitanti della city, incoraggiamento a ripeterle nelle nostre azioni quotidiane.

Appuntamento, quindi, per il 25 e 26 febbraio 2023 al PAN di via dei Mille a Napoli – LOFT – ingresso libero – Inaugurazione sabato 25 febbraio 2023 ore 09:30