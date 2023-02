Sono stati registrati attimi di tensione a Francoforte, prima della partita di Champions League tra l’Eintracht e il Napoli.

Giungono notizie in Italia di agguati e di incidenti commessi dai tifosi ‘padroni di casa’ ai danni di alcuni tifosi napoletani che sono a Francoforte per fare il tifo per la loro squadra del cuore.

L’attacco sarebbe avvenuto nei pressi di un bar: al momento non sono registrati feriti ma il caso ha richiesto l’intervento della polizia locale per ripristinare la serenità.

In pratica, sarebbero state messe a segno due imboscate nel giro di qualche ora. I tafferugli erano, d’altra parte, ipotizzabili e prevedibili: alcune scritte, alcune anche di sfondo razzista, erano già emerse in alcuni punti della città di Francoforte contro i tifosi campani.

Non sembra esser stata una calorosa accoglienza quella riservata ai tifosi partenopei in terra straniera.