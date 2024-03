Treni innovativi in arrivo in Campania: a bordo wi-fi e possibilità di ricaricare bici elettriche. Ecco per quale linea

Treni innovativi, con tanto di wi-fi a bordo e con la possibilità di ricaricare biciclette elettriche in uno stile moderno, in arrivo: questo quanto offre il primo treno per la linea Cumana. Ad annunciarlo è stato il sindaco di bacoli, Josi Gerardo Della Ragione che ha così dichiarato: “È arrivato il primo treno nuovo per la linea Cumana. Da Montesanto, fino alle stazioni di Fusaro, Torregaveta e, presto, Baia.



Una vera e propria svolta – prosegue soddisfatto -. Basta ricordarsi cosa erano fino a qualche anno fa e vedere cosa sono adesso.

Una notizia molto importante che favorisce una rete di trasporti pubblici più moderni ed efficienti e – annuncia ancora il primo cittadino -entro fine anno ne saranno sei. A bordo – precisa – si potrà ricaricare e sostare bici elettriche per favorire l’intermodalità. Così aumentiamo fattivamente i servizi offerti ai cittadini ed ai turisti perché questo nuovo treno, dal costo di 7 milioni di euro, rappresenta solo l’inizio di un ampio programma di investimenti che prevede un esborso complessivo di 112 milioni di euro. Così – conclude la fascia tricolore – puntiamo al miglioramento dell’efficienza e della sostenibilità del trasporto pubblico locale”.