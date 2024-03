Nell’ambito degli appuntamenti con Biblioteca d’Autore a San Giorgio a Cremano, oggi mercoledì 6 marzo alle 18.30 sarà ospite nella Biblioteca Padre Alagi, in Villa Bruno, Marco Zurzolo, notissimo musicista jazz e sassofonista partenopeo in veste di autore che presenterà il suo romanzo: “O’ fischio che non fa paura”.

L’opera racconta una storia di guerra, d’amore, di musica, ma soprattutto di amicizia.

Un gruppo di ragazzini affronta gli orrori della guerra col sorriso e con le note provenienti dai dischi portati dagli americani, trovando ispirazione e sognando una carriera musicale che diverrà realtà, se pure con sacrifici e rinunce.







“Insieme a Mario De Simone e Paquito Catanzaro – ha dichiarato il sindaco Giorgio Zinno – dialogheremo con l’autore di questa sua opera prima che è anche e soprattutto un baule dei ricordi, aperto per intrattenere i lettori e raccontare la Storia della musica napoletana del secondo dopoguerra.

Marco Zurzolo, sassofonista e compositore, ha collaborato -precisa il primo cittadino sangiorgese – con importanti artisti italiani e internazionali.

Ha pubblicato – conclude Zinno – oltre venti dischi ed è autore di numerose colonne sonore per il cinema, il teatro e la televisione ed ha vinto prestigiosi premi, fra cui il “Premio qualità” del Ministero della Cultura”.