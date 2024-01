Sono stati avviati, già da diversi giorni, gli interventi di pulizia del territorio di Torre del Greco.

Infatti, l’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella ha dato il via alla “bonifica” di alcune zone.

Come comunicato anche dallo stesso primo cittadino sui suoi canali social, in particolare attraverso la sua pagina Facebook, tra le strade sottoposte ad una pulizia e diserbo ci sono: via Nuova Trecase, la zona a ridosso dei distinti dello stadio Liguori, l’area mercato di via Circumvallazione, via Salzano, l’area del rione Raiola, via Montedoro – zona a ridosso dell’ospedale Maresca, via dei Velaioli e via dei Calafati.







Ad inizio gennaio, durante la prima settimana del nuovo anno, è stata inoltre eseguita la potatura in via Cristoforo Colombo.

Altri interventi per la pulizia delle strade cittadine, fanno sapere gli amministratori comunali, saranno eseguiti nei prossimi giorni perché l’obiettivo è quello di ripristinare lo stato di alcuni luoghi cittadini che necessitano di pulizia e risanamento.