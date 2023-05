Il Sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, a seguito di continui contatti con gli uffici tecnici e la società GORI informa che sono in corso – da parte della stessa Società – gli interventi necessari per il ripristino della normale funzionalità delle condotte idriche dell’area Circumvallazione.

In considerazione della natura degli interventi, tuttavia, GORI non è in grado di fornire i tempi certi per la risoluzione della problematica e pertanto già dalle prime ore di questa mattina ha installato un cubo fontanina presso l’ingresso del parcheggio della SS. Trinità.

Nel frattempo, sta provvedendo anche alla fornitura di autobotti.







É possibile contattare la GORI al numero verde 800218270.

Il sindaco resta in continuo aggiornamento con la Direzione GORI che provvederà ad informare l’Ente amministrativo appena sarà ripristinata la funzionalità delle condotte.