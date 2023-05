Niente più code allo sportello: a partire dal 2 maggio, infatti, il pagamento del servizio di refezione scolastica erogato dal Comune di Torre del Greco potrà avvenire in maniera semplice ed immediata, grazie all’attivazione del sistema “PagoPA”.

Ogni utente potrà ricaricare il credito della refezione scolastica in completa autonomia, attraverso l’App già utilizzata per il servizio (“ComuncAPP”) o accedendo alla pagina personale del sito web “Portale Genitori”.

“È con grande soddisfazione che presentiamo il nuovo servizio di pagamenti PagoPA – commenta l’Assessore alla Pubblica Istruzione Enrico Pensati – Si completa così un importante percorso di innovazione che ha riguardato la gestione della refezione scolastica, avviato tre anni fa con l’informatizzazione delle procedure di iscrizione, e che oggi consente ai genitori di gestire ogni aspetto del servizio, dalla prenotazione dei pasti al pagamento del ticket, in maniera completamente autonoma e senza passare per lo sportello”.







Sebbene le procedure di pagamento siano intuitive, l’U.O. “Pubblica Istruzione” ha inviato a tutti gli utenti iscritti alla refezione scolastica una e-mail riportante un sintetico manuale di “istruzioni per l’uso”.

Fino al 30 giugno 2023 resteranno, tuttavia, in vigore anche le tradizionali modalità di pagamento che consentiranno all’utente la libera scelta sul sistema di ricarica da utilizzare.

Ma dal prossimo anno scolastico, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia, PagoPA rappresenterà l’unico ed esclusivo canale di pagamento ammesso per il servizio di refezione scolastica.

“Rivolgo un sincero apprezzamento alla U.O. “Pubblica Istruzione” per l’ importante risultato conseguito – dichiara il Sindaco Giovanni Palomba – Rispondiamo, in questo modo, alle richieste di tanti genitori che, dopo avere constatato i benefici determinati dalla gestione informatizzata del servizio, ci chiedevano di compiere quest’ulteriore step di miglioramento.

Invito pertanto gli utenti che intendano effettuare ricariche del credito per la refezione scolastica a sperimentare, sin da ora e per la restante durata dell’ anno scolastico, questo nuovo servizio”.