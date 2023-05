Firmata dal sindaco di Torre del Greco l’ordinanza sindacale n. 51 del 02.05.2023 con la quale si è data necessaria esecutività a quanto stabilito, con nota, dal Questore di Napoli che – in occasione dei probabili festeggiamenti per l’assegnazione dello scudetto al Napoli calcio, a tutela dell’ordine della sicurezza pubblica – ha disposto l’adozione di specifiche prescrizioni, opportune, per la gestione di fenomeni di aggregazione sociale.

Nello specifico, è stabilito:

Dalle ore 19.00 di Mercoledì 03 Maggio alle ore 04.00 di Giovedì 04 Maggio, e, dalle ore 19.00 di Giovedì 04 Maggio alle ore 04.00 di Venerdì 05 Maggio 2023, sull’intero territorio cittadino il divieto di vendita di bevande in bottiglia, lattine, contenitori di vetro, plasticarigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica o carte presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali; divieto di vendita ed utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzie simili artifici pirotecnici ed in genere artifici contenenti miscele detonanti esplodenti.