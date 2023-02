“Come molti saprete Terra Felix è un’area di 55 mila mq di proprietà comunale, oggetto di riqualificazione attraverso vari progetti, alcuni dei quali verranno realizzati con i fondi del PNRR ed altri sono all’attenzione del Consiglio Comunale.

Di questi nuovi progetti vi avrei parlato dopo l’approvazione “obbligatoria” da parte dell’Assise, ma viste le osservazioni che stanno circolando da qualche giorno, basate tra l’altro su informazioni imprecise se non addirittura fasulle, chiarisco una volta per tutte le progettualità che stiamo mettendo in campo per restituire alla città questa grandissima area con strutture e servizi fruibili da tutti.

– Uno di questi riguarda la “CASA DELLA MUSICA” che verrà costruita nell’area adiacente alla scuola Rodari. Con 1 milione 700 mila euro, realizzeremo un luogo di formazione, un parcheggio annesso (in parte anche in uso alla scuola) e un grande parco verde.

– Accanto a questa struttura, 7 mila mq saranno destinati a VIGNETO; 2 mila ad ULIVETO e vi sarà anche una ZONA CON GIOSTRINE dedicata al tempo libero.

– Dal lato opposto invece, a circa 165 metri di distanza dall’istituto sarà realizzato un “CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI”, dove potranno essere conferite tutte le frazioni riciclabili (tranne l’umido e il secco-indifferenziato); un servizio molto richiesto dalla cittadinanza e che non sarà per nulla impattante rispetto all’ambiente circostante, nel pieno rispetto dell’area che lo ospiterà, della scuola e delle altre strutture adiacenti che vi sorgeranno.

E non è tutto.

-Nella stessa area, dal lato di via Cupa Mare vi sarà una grande area con orti orti sociali, area pic nic con annesso parcheggio, area a verde, area a gioco e una zona dedicata agli amici a quattro zampe con annesso rifugio per randagi con ingresso da Cupa Mare.

Quindi, basta alle polemiche sterili, senza fondamento!

Impariamo a distinguere le notizie vere da quelle false o approssimative. Fidatevi di chi possiede informazioni precise derivanti da atti e documenti letti e interpretati correttamente.

Come sapete sono sempre disponibile a rispondere su messenger alle vostre richieste, ma in questo caso l’azione scomposta di qualcuno che intende far disinformazione mi ha dato lo strumento per comunicare meglio il grande progetto che stiamo realizzando. Insieme miglioreremo la città”.

Lo ha dichiarato il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.