Qualche giorno fa al sindaco di San Giorgio a Cremano è arrivato un videomessaggio: nel video appare il piccolo Gabriele, di 9 anni, che con grande risolutezza e senza timore gli ha chiesto di installare nella villetta Frammenti di Delizie in via Galante, attualmente oggetto di riqualificazione, un campetto di basket per allenarsi nel suo sport preferito.

“Ho preso subito a cuore la richiesta del piccolo Gabriele, giovane atleta in erba – ha dichiarato il sindaco Giorgio Zinno – e sebbene non vi siano le condizioni per realizzare un campetto, d’accordo con i tecnici abbiamo stabilito di installare nella villetta un canestro da basket e una piccola area affinchè lui e i suoi amici si possano allenare con i tiri liberi, palleggi, passaggi e movimenti difensivi.

Da ex giocatore di pallacanestro – spiega inoltre il primo cittadino -, comprendo quanto sia appassionante questo sport e come per tutti gli altri, di quanto allenamento ci sia bisogno per affinare tecnica e sportività.

E allora ho fatto anche una promessa al piccolo Gabriele che – prosegue il primo cittadino sangiorgese – fin da ora invito all’inaugurazione del parco, a marzo: “Il primo tiro lo faremo insieme!”.

I parchi e le ville pubbliche della nostra città sono patrimonio di tutta la comunità; luoghi dove le famiglie e soprattutto i bambini possono trascorrere il tempo libero e – conclude il primo cittadino sangiorgese- dedicarsi proprio allo sport”.