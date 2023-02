Al Festiva di Sanremo, in onda sul canale Rai in queste serate, ieri ha letteralmente ‘spopolato’ l’esibizione di Massimo Ranieri, salito sul palco di Amadeus insieme Gianni Morandi e Al Bano.

Il pubblico in sala e a casa, alla vista dell’artista napoletano e delle sue canzoni, è andato letteralmente in fibrillazione: sui social Ranieri, insieme ai suoi amici di apparizione, sono stati decretati i vincitori della kermesse.

Stasera, invece, è prevista la presenza di un altro big della musica italiana: sul palco di Sanremo salirà Peppino Di Capri, il sognatore caprese per eccellenza che si è sempre distinto nel panorama musicale. In vista della partecipazione di Peppino Di Capri al Festiva della musica italiana l’isola azzurra è in festa già da giorni.

Grande l’attesa per la sua esibizione: non resta quindi che tenere le mani pronte ad applaudire anche per il maestro di “Champagne” e di “E mò e mò”.