Sabato 11 febbraio alle ore 10, presso la sala “Di Stefano” del PAN – Palazzo delle Arti di Napoli (via dei Mille 60), in collaborazione con il Comune di Napoli e con il patrocino dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania, Armando Cozzuto (presidente Ordine Psicologi Regione Campania), Alain Ferrant (psicoanalista SPP-IPA, professore emerito Université Lumière-Lyon 2), Riccardo Galiani psicoanalista SPI-IPA, professore associato Università Luigi Vanvitelli), Stefania Napolitano (psicoterapeuta di formazione lacaniana, dottore di ricerca in Studi di Genere), Eugenio Tescione (psicoterapeuta psicoanalitico, dirigente psicologo del DSM dell’ASL di Caserta), Claudia Cafasso, Andrea Concilio, Carmela Macchia, Stefano Mazzocchi, Olga Robertazzi, Anna Rocco (psicologi in formazione e coautori del testo), discuteranno dei contenuti del volume ELEMENTI DI PSICOPATOLOGIA PSICOANALITICA (Alpes Italia, Roma 2022).

Coordinerà i lavori della giornata Mariella Ciambelli (psicoanalista SIPP, già professore associato Università “Federico II”).

L’incontro è aperto al pubblico.