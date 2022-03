Il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, in occasione degli eventi che stanno dirottando profughi ucraina nella sua cittadini, ha fatto il punto della situazione e degli adempimenti necessari per chi ospita e chi arriva.

Ecco di seguito quanto comunicato dal primo cittadino della cittadina vesuviana.

“In queste settimane la nostra comunità sta accogliendo e ospitando i primi cittadini ucraini in fuga dalla guerra.

Tutti, ognuno nelle proprie possibilità, stiamo dando un contributo tangibile per far sentire queste persone a casa, ma è giusto fare chiarezza sulle procedure pratiche e burocratiche da seguire all’arrivo dei rifugiati sul nostro territorio, per fornire a loro e per tutti coloro che volessero mettere a disposizione spazi destinati all’ospitalità riferimenti precisi sul da farsi.

PER I CITTADINI UCRAINI IN ARRIVO SUL NOSTRO TERRITORIO:

– Rivolgersi, nell’arco dei 90 giorni dall’ingresso sul territorio nazionale, all’ufficio Immigrazione della Questura di Napoli (telefono: 081 7941111) o al Commissariato di San Giorgio a Cremano (telefono: 081 7886111) per dare comunicazione della propria presenza con fototessera e fotocopia del passaporto per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo e del codice fiscale.

E’ possibile inviare tutta la documentazione necessaria alla registrazione via pec all’indirizzo immig.quest.na@pecps.poliziadistato.it oppure comm.sangiorgioacremano.na@pecps.poliziadistato.it;

– Se privo di documenti di identificazione/timbro di ingresso sul passaporto, il cittadino ucraino potrà scegliere di presentare dichiarazione di presenza previo fotosegnalamento presso gli uffici già indicati, oppure di rivolgersi direttamente al Consolato Ucraino di Napoli (via Giovanni Porzio 4, Napoli, telefono: 081 7875433);

– I minori giunti in Italia accompagnati da almeno un genitore potranno essere affidati a quest’ultimo previo identificazione dello stesso. Il nucleo dovrà essere segnalato ai servizi sociali territorialmente competenti solo nel caso in cui appaiano necessari interventi di sostegno. In questo caso, NON sarà necessaria la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli;

– I minori giunti in Italia accompagnati da un parente/familiare che voglia assisterlo senza rappresentanza legale potranno essere affidati a quest’ultimo previo apposito verbale. Il caso dovrà essere segnalato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per la ratifica dell’accoglienza e per la nomina del tutore, completo di tutte le informazioni identificative e di domiciliazione del minore e dell’accompagnatore, all’indirizzo mail registrogenerale.procmin.napoli@giustizia.it o pec cnr.procmin.napoli@giustiziacert.it ;

– I minori giunti in Italia con un connazionale senza vincoli di parentela sulla base di una delega scritta rilasciata da uno dei genitori potranno essere affidati all’accompagnatore solo previo traduzione del predetto atto al Consolato o degli interpreti mediatori. L’affido dovrà essere formalizzato tramite apposito verbale. Il caso dovrà essere segnalato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per la ratifica dell’accoglienza e per la nomina del tutore, completo di tutte le informazioni identificative e di domiciliazione del minore e dell’accompagnatore, all’indirizzo mail registrogenerale.procmin.napoli@giustizia.it o pec cnr.procmin.napoli@giustiziacert.it ;

– I minori giunti in Italia tramite gruppi/strutture di accoglienza vedranno occuparsi il servizio sociale del collocamento in modo da garantire che l’accoglienza sia effettuata nel rispetto del percorso di aiuto già in atto in Ucraina. Dovrà essere pertanto garantito il più possibile l’affiancamento ai minori del personale cui erano affidati in Ucraina.

Nella circostanza in cui l’adulto di riferimento del minore non fornisca documentazione attestante rappresentanza legale dello stesso, il caso dovrà essere segnalato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per la ratifica dell’accoglienza e per la nomina del tutore, completo di tutte le informazioni identificative e di domiciliazione del minore e dell’accompagnatore, all’indirizzo mail registrogenerale.procmin.napoli@giustizia.it o pec cnr.procmin.napoli@giustiziacert.it ;

– I minori giunti in Italia non accompagnati saranno segnalati al servizio sociale, che provvederà all’affidamento dello stesso secondo i criteri di Legge, favorendo gli affidi omoculturali e le eventuali relazioni pregresse del minore. Il caso dovrà essere segnalato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per la ratifica dell’accoglienza e per la nomina del tutore, completo di tutte le informazioni identificative e di domiciliazione del minore e dell’accompagnatore, all’indirizzo mail registrogenerale.procmin.napoli@giustizia.it o pec cnr.procmin.napoli@giustiziacert.it ;

PER GLI ADEMPIMENTI SANITARI RELATIVI ALLE VACCINAZIONI ANTICOVID E QUELLE OBBLIGATORIE:

– Fino al 31 marzo 2022, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale, il cittadino ucraino dovrà sottoporsi a un tampone antigenico o molecolare specifico per Sars-CoV-2. Qualora lo stesso dovesse avere esito negativo, nell’arco nei successivi 5 giorni di autosorveglianza, il rifugiato avrà diritto ad accedere ai mezzi pubblici indossando mascherina FFP2 per raggiungere strutture di cura sanitarie o altro luogo di assistenza/domicilio, previo esibizione della certificazione di negatività del tampone molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti o del tampone antigenico negativo effettuato nelle 48 ore precedenti;

– Nell’arco dei 5 giorni successivi all’ingresso sul territorio nazionale, al cittadino ucraino verrà garantita la somministrazione di vaccini anntiCovid-19, di quelli contro la difterite, tetano, pertosse, poliomielite, morbillo, parotite, rosolia; verranno inoltre effettuati test screening per la tubercolosi, oltre alla valutazione di altre eventuali vaccinazioni da parte delle autorità sanitarie.

Per gli adempimenti delle vaccinazioni obbligatorie e relativo carteggio, rivolgersi al Distretto 54 Asl Napoli 3 Sud presso gli uffici di via Cappiello 211, il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 17:30;

Per informazioni su tamponi e vaccini o per la traduzione italiana dei green pass esteri che non includano vaccini non riconosciuti dall’UE, rivolgersi ai numeri del Distretto 54 Asl Napoli 3 Sud: 081 5509260 (vaccini e relative certificazioni verdi) e 081 5654410 / 081 5654557 (tamponi e relative certificazioni verdi) o all’indirizzo pec ds54@pec.aslnapoli3sud.it o al numero verde nazionale di pubblica utilità 1500 o al numero verde della Regione Campania 800 550 506.

PER CHI OSPITA RIFUGIATI UCRAINI:

– E’ tenuto a darne comunicazione scritta recandosi presso l’autorità locale di Polizia di Stato (commissariato di San Giorgio a Cremano in via Salvator Rosa 57). E’ possibile inoltre per i privati mettere a disposizione i propri spazi per i rifugiati scrivendo all’indirizzo mail del “Conadi”: accoglienza@conadi.it, indicando nome, cognome, residenza, numero di telefono, numero di bambini ospitabili (uno, due, o nucleo familiare), fascia d’età dei bambini ospitabili, presenza di altri minori o anziani o animali in casa, periodo di disponibilità all’accoglienza. Una volta raccolte tutte le disponibilità, il Conadi provvederà a contattare l’interessato e a fornire tutte le informazioni necessarie;

– In ottemperanza all’ordinanza della Regione Campania n. 2 del 16 marzo 2022, i titolari di strutture ricettive sul territorio regionale potranno mettere a disposizione i loro spazi ai rifugiati secondo la definizione di condizioni uniformi di ospitalità e di una tariffa congrua e calmierata, che tenga conto del contesto emergenziale. Lo schema di contratto dovrà essere sottoscritto dalle singole strutture ricettive e dal Direttore della D.G. 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania quale Soggetto Attuatore, in nome e per conto del Commissario Delegato, ovvero il presidente De Luca.

PER DONAZIONI E AIUTI PRIMARI AI RIFUGIATI UCRAINI:

– E’ possibile donare generi alimentari, medicinali e altri beni di prima necessità per la popolazione ucraina e la comunità di rifugiati a San Giorgio a Cremano recandosi presso la sede della Protezione Civile di via Mazzini 8, dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 12. Gli stessi cittadini ucraini, provvisti di codice fiscale/STP, potranno recarsi presso la stessa sede per richiedere aiuti primari.

Per informazioni, orientamento e richieste è disponibile l’utenza telefonica attivata dal Comune di San Giorgio a Cremano 339 290 9476, per l’assistenza ai cittadini ucraini sul nostro territorio”.