Nell’ottica della digitalizzazione servizi e dell’attenzione nei confronti degli animali, la città di San Giorgio a Cremano ha creato un QR CODE con cui è possibile scaricare sul proprio smartphone o consultare on line il regolamento sulla” Tutela e il benessere degli animali in città”, approvato in Consiglio comunale lo scorso 14 ottobre.

“Attraverso questo strumento – dichiara il sindaco Giorgio Zinno – sarà quindi semplice e immediato sapere come comportarsi e quali sono le regole da rispettare per favorire la miglior convivenza possibile sul territorio.

Avvicinando il proprio smarthphone al QR CODE – spiega Zinno – che trovate sul sito ufficiale: www.e-cremano.it al seguente link:

http://www.e-cremano.it/…/43/32/DOCUMENT_FILE_434332.pdf

o sui manifesti che saranno affissi in strada, si potrà avere il regolamento sempre a portata di mano e consultabile.

Vista l’importanza di tale regolamento su cui hanno lavorato vari assessorati, licenziato con il voto di larga parte del consiglio comunale e con il sostegno di diverse associazioni animaliste, d’accordo con il Presidente del Consiglio comunale Michele Carbone, abbiamo pensato – prosegue il primo cittadino – di utilizzare il QR CODE per renderlo accessibile a tutti in maniera veloce e immediata.

Questo modo di rendere disponibile un regolamento è – conclude – una misura sperimentale, realizzata anche grazie alla collaborazione del Forum delle Associazioni”.