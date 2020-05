Castellammare di Stabia – Torre Annunziata – Attimi di paura nella serata di ieri a Castellammare.

La Capitaneria di porto è infatti intervenuta alla deriva, in prossimità dello scoglio di Rovigliano, per salvare sei persone che si trovavano a bordo di un’imbarcazione con motore e timone in avaria.

Una Motovedetta è intervenuta soccorrendo sei persone (due adulti e quattro bambini) che si trovavano, in prossimità dello scoglio di Rovigliano, a bordo di un natante di circa 9 metri, con motore in panne e con timone in avaria. Erano da poco passate le 20 quando la sala operativa della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia riceveva una chiamata di soccorso (Mayday -Mayday) da parte del conduttore della unità da diporto, che si trovava al traverso di Rovigliano, tra i Comuni di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, a pochi metri dalla scogliera.

Il comandante Ivan Savarese ha subito disposto l’arrivo delle motovedette che sono corse in aiuto dei diportisti, mentre essi hanno rischiato di infrangersi contro gli scogli.

Accertate le buone condizioni di salute dei naufraghi, molto scossi e spaventati, un’imbarcazione privata ha poi provveduto al rimorchio del natante verso il porto di Torre Annunziata, dove la barca è stata normalmente ormeggiata presso un pontile galleggiante.