Ercolano – Ciro Bonajuto, sindaco di Ercolano: “Chi non mette mascherina e tiene distanziamento è 2 volte idiota”.

Morti, guariti e contagiati: aggiornamento settimanale.

AGGIORNAMENTO SETTIMANA 18 – 24 MAGGIO

Nessun nuovo contagio in questa settimana.

“Due regole semplici semplici: indossare sempre la mascherina e tenersi a distanza di sicurezza dagli altri. Chi non lo fa non fa un dispetto a me, ma a se stesso e a chi gli sta vicino, quindi è idiota due volte.

UN MESSAGGIO CHE RIVOLGO A GENITORI E NONNI: mettetelo in testa ai vostri ragazzi che devono mettere la mascherina sempre. Se non la indossano è inutile che ve la prendete con i controlli (che ci sono, ma lo sapete che non possono bastare). Se non la indossano vuol dire che non vi vogliono bene, quindi non fateli proprio entrare in casa vostra perchè siete le categorie più a rischio.

Grazie alla maggioranza delle persone che con la loro prudenza ci stanno aiutando a uscire dal periodo più nero.