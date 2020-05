San Giorgio a Cremano – Sono ripresi da giorni, dopo il blocco legato al covid19, gli interventi di diserbo su tutto il territorio, secondo il calendario che proseguirà fino al 30 giugno.

Alcune zone non sono state ripulite totalmente perché vi erano le auto parcheggiate e quindi era impossibile effettuare gli interventi radicali.

Per consentire tali attività in determinate aree difatti, si renderà necessario difatti interdire la sosta dei veicoli; disposizione che abbiamo evitato nei periodi di emergenza, viste le particolari contingenze.

Purtroppo ora, però, in virtù della ripresa di molte attività lavorative e commerciali, l’incremento dei veicoli in sosta siamo costretti ad istituire i divieti di sosta nei giorni riportati di seguito,

dalle ore 6 alle ore 12.00:

25 MAGGIO : PACHEGGIO VIA BACHELET, PARCHRGGIO P.ZZA TROISI, PIAZZA TRIESTE E TRENTO ( copertura Circumvesuviana), VIA SANDRIANA;

26 MAGGIO: VIA DON MOROSINI;

28 MAGGIO: VIA ALDO MORO, VIA BEATA MARIA DELLA PASSIONE, VIA CARDUCCI;

29 MAGGIO: VIA UGO FOSCOLO, VIA SALVATOR ROSA;

1 GIUGNO: VIA TUFARELLI E TRAVERSE, VIA BUONGIOVANNI;

3 GIUGNO: VIA MANZONI;

5 GIUGNO: VIA SCARLATTI;

6 GIUGNO: VIA CAPPIELLO;

8 GIUGNO: VIA DI VITTORIO;

9 GIUGNO: VIALE FORMISANO;

10 GIUGNO: VIA MAROTTA, VIA CAPUOZZO;

13 GIUGNO: VIA SAN GIORGIO VECCHIO,VIA BRODOLINI;

17 GIUGNO: VIA SAN MARTINO, VIA E.A. MARIO;

18 GIUGNO: VIA LUXEMBURG;

20 GIUGNO: VIA MARCONI;

22 GIUGNO: PARCO BACCI;

23 GIUGNO: VIA BOTTEGHELLE, CORTILE BOTTEGHELLE, VIA GRAMSCI, VIA M. DI SAVOIA;

25 GIUGNO: VIA GALANTE, VIA G. ROSSA;

29 GIUGNO: CUPA CASTAGNOLA;

Nel frattempo vi saranno altre ordinanze di volta in volta per altre zone in difficoltà.