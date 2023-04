Al via, in vista della stagione primaverile ed estiva, il nuovo dispositivo di circolazione veicolare per la magnifica Costiera sorrentina e la Costiera amalfitana.

Per quanto riguarda la Costiera sorrentina, dall’8 aprile 2023 e fino al 31 maggio 2023 il provvedimento delle targhe alterne sulla statale sorrentina 145 sarà in vigore nei giorni di venerdì, sabato e domenica, oltre che nei festivi e prefestivi dalle ore 8 alle ore 19.

Dal 1° giugno al 30 settembre 2023 il provvedimento sarà invece attivo tutti i giorni, dalle ore 8 alle 19.







La decisione riguarda i comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento e Massa Lubrense (in provincia di Napoli).

Per quanto riguarda la statale 163 “Amalfitana”, Costiera amalfitana, novità in occasione della Settimana Santa: il provvedimento avrà quindi valore dal 3 al 10 aprile 2023, giorno di Pasquetta, e sarà riproposto anche dal 24 aprile al 2 maggio 2023 in coincidenza con i due ponti festivi.

In questo periodo il transito a targhe alterne di tutti gli autoveicoli avverrà dalle 10 alle 18 con le seguenti modalità: nei giorni con data dispari, transito consentito per le targhe con ultima cifra numerica pari; nei giorni con data pari, transito consentito per le targhe con ultima cifra numerica dispari.

Praticamente la stessa adottata nel provvedimento che sarà in vigore dal prossimo 8 aprile in penisola sorrentina.

I dispositivi non riguardano, però, i residenti nei comuni delle zone interessate: questi potranno circolare liberamente.

Sono poi esclusi dall’ordinanza anche alcune categorie.

Tra queste, anche i veicoli adibiti al trasporto di persone diversamente abili muniti del contrassegno in corso di validità e con a bordo il titolare dello stesso munito di idoneo documento di riconoscimento, i bus turistici, taxi e veicoli presi a noleggio con conducente, i veicoli delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile nonché i mezzi utilizzati per il soccorso medico e di emergenza e i mezzi del Trasporto Pubblico di Linea e i veicoli a due ruote.