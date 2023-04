L’amministrazione comunale di Bacoli sta per collegare il pontile di Torregaveta con la Casina Vanvitelliana.

Come annuncia lo stesso sindaco Josi Gerardo Della Ragione “ci si potrà arrivare in canoa, a piedi, in bici. E ci riusciamo, liberando la foce.

Dal mare al lago. Dalla Cumana al Parco del Fusaro. Fino a Cuma, fino alle Grotte dell’Acqua. Dalla vista su Procida, a quella sul Real Sito Borbonico. In pochi minuti, una passeggiata meravigliosa”.







Una gru, infatti, sta abbattendo un muro di sabbia e rifiuti: una muraglia di abbandono e degrado che ha paralizzato lo sviluppo sostenibile di questo angolo meraviglioso della Campania.

“Stiamo per consegnare a Bacoli – dichiara soddisfatto il primo cittadino di Bacoli – un nuovo bene comune. Stiamo per completare lavori di cui si parla da 30 anni.

Ringrazio il vicesindaco Marianna Illiano, che con tenacia e capacità continua a sbloccare, insieme agli uffici, cantieri impantanati. Insieme – conclude Della Ragione -, facciamo splendere la nostra terra. Un passo alla volta”.