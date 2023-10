Una fermata stazione del trasporto pubblico consentirà di partire da Napoli, e in mezz’ora circa, raggiungere le Terme Romane, il Tempio di Diana, il Tempio di Venere ed il Parco Archeologico Sommerso di Baia, la più grande città romana sott’acqua del mondo.

E’ quanto sta accadendo e prendendo forma a Bacoli con i lavori, avviati dopo 30 anni, alla stazione di Baia.

“La stazione di Baia – commenta con gioia il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – sarà la terza fermata del trasporto pubblico su ferro nella nostra città e ci aiuterà ad incentivare il turismo di qualità.







La nuova fermata della Cumana, all’ingresso di Bacoli, sarà una grande risorsa – prosegue il primo cittadino – per i pendolari bacolesi per gli studenti, i lavoratori e per le famiglie.

Un’opportunità concreta – commenta soddisfatto – per diminuire il traffico veicolare”.