La ZDF, seconda Tv pubblica della Germania, ha raccontato come a Bacoli, vicino Napoli, si è data occasione di lavorare a chi percepiva il reddito di cittadinanza.

Lo ha fatto con un servizio televisivo, registrato nelle scorse settimane, proprio nel comune dell’area Flegrea, modello virtuoso non solo campano o italiano ma anche europeo.

“Un orgoglio davvero enorme per tutti noi – ha dichiarato soddisfatto il sindaco Josi della Ragione -.







Le telecamere giunte nella nostra città, dalla Germania, e hanno mostrato i progetti che siamo stati capaci di compiere con oltre 500 cittadini che percepivano il reddito. Ossia, i progetti di utilità collettiva. I PUC.

Chi fuori le scuole a far entrare ed uscite i bambini. Chi ad aprire la biblioteca comunale. Chi a far accedere i turisti alla Casina Vanvitelliana. Chi a pulire piazze, chi le strade, chi le villette comunali. E tanti negli uffici municipali per aiutare le persone a fruire dei servizi pubblici.

Così – spiega il primo cittadino – centinaia di persone che si sentivano inutili, hanno potuto vivere con dignità la povertà economica, aiutando la propria terra.

E ci siamo riusciti – precisa – semplicemente applicando la legge. Togliere questo istituto, è un fatto inaccettabile. Poteva ed andava migliorato, senza dubbio.

Ma oggi – commenta il primo cittadino – si lasciano senza soldi famiglie disperate che non sanno come mettere il piatto a tavola. Se ci siamo riusciti noi – conclude -, potevano riuscirci tutti”.