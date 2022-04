Partita la ripresa delle attività dell’Associazione Culturale ed Ambientale “Arcobaleno”, di Torre del Greco.

Dopo una pausa imposta dall’emergenza pandemica, la storica Associazione, presieduta da Gerardo Sorrentino , ha ricominciato “in presenza” i suoi tradizionali incontri settimanali, presso i locali della ex palestra Gil ( intitolata alla memoria del prof. Mario Lambiase, nell’ottobre del 2019), sita in Via Vittorio Veneto.

Fondata nel mese di Gennaio 2008 dall’attuale gruppo dirigente e da 30 soci che hanno firmato lo statuto, l’Arcobaleno ha avuto in passato la sede sociale in via dei Naviganti 9, a Torre del Greco, presso “La Giostra”. A partire da giovedì 31 marzo 2022, i lavori sono ripresi nella succitata ex palestra Gil.

Le finalità associative sono e rimangono tese all’approfondimento di varie tematiche culturali ( artistico-musicali, storiche, scientifiche, ambientali), per realizzare le quali, oltre agli incontri in sede, il direttivo organizza viaggi ed escursioni prevalentemente nel territorio italiano, non escludendo qualche sortita all’estero.

Tra le molteplici iniziative l’Associazione vanta la pubblicazione del libro “Voci Dalla Guerra”, Edizioni Artistiche e Scientifiche, un intenso memoriale scritto dalle docenti Anna Maria Galdi, Anna Maria Incaldi, Lina De Luca e Lucia Forlano, (testo insignito di una segnalazione speciale al concorso internazionale “GIOVI”) .

Non mancano incontri con esibizioni artistico-musicali : recentissima quella dello scorso Giovedì 7 Aprile, che ha avuto protagonisti Raimondo Esposito e Toto Toralbo, due giovani musicisti torresi che, in una sala davvero gremita, hanno proposto un apprezzato excursus di classici brani napoletani.

Gli artisti si sono avvalsi di chitarra e mandolino , nonché delle loro doti canore, ammaliando gli spettatori e coinvolgendoli con bravura e simpatia.

In appendice alla gradevole performance musicale, sollecitati da Gerardo Sorrentino, Esposito e Toralbo ( nella foto ritratti da Carlo Vitiello) hanno giustamente espresso un pensiero assolutamente condivisibile : “ Dopo la pausa imposta dalla pandemia, tornare a suonare in pubblico è per noi una grande gioia. A Torre del Greco esiste un bacino di artisti ( musicisti, attori , autori etc.) che meriterebbe forse più spazio , anche fisico, ed attenzione da parte della politica. Sarebbe un peccato disperdere e non valorizzare il talento e la creatività di molti torresi…”.

Marika Galloro